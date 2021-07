Nuno Espirito Santo nuovo tecnico Tottenham

Ora è arrivata l'ufficialità: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club londinese sui propri canali ufficiali: il tecnico portoghese, che aveva chiuso il mese scorso la sua bella avventura sulla panchina del Wolverhampton, ha firmato un accordo per le prossime due stagioni, fino al 2023.

Gli Spurs erano senza un allenatore permanente da quando Jose Mourinho fu licenziato il 19 aprile e sostituito all'ex giocatore Ryan Mason in carica per il resto della scorsa stagione