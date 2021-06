Media francesi, Ranieri vicino alla panchina del Lille

Claudio Ranieri è molto vicino alla panchina del Lille, campione di Francia 2020-21. E' quanto riporta il sito le10sport.com, citando fonti confidenziali. Il Lille inizialmente aveva puntato su Patrick Vieira, che ha scelto di allenare il Crystal Palace in Premier League. I dirigenti del Lille hanno quindi 'virato' su Ranieri, reduce dalla positiva esperienza alla Sampdoria. I contatti - sostengono i media francesi - si sono intensificato e l'accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per Ranieri si tratterebbe di un ritorno in Francia dove ha già allenato il Nantes nella stagione 2017-18.