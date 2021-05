Mariani arbitra Atalanta-Milan, per Juve c'è Valeri

E' Mariani di Aprilia l'arbitro designato per la partita Atalanta-Milan di domenica prossima, Lo rende noto l'Aia. Per Bologna-Juventus è stato scelto Valeri, mentre al Maradona per Napoili-Verona ci sarà Chiffi. Di Bello dirigerà invece Torino-Benevento.

Questi gli arbitri ed i loro assistenti per le partite della 38/a ed ultima giornata del campionato di serie A 2020-'21, in programma domenica 23 maggio.

Atalanta-Milan (ore 20.45): Mariani di Aprilia (Giallatini-Bindoni/IV: Doveri; var: Aureliano, avar: Tolfo)



Bologna-Juventus (20.45): Valeri di Roma 2 (Preti-Peretti/IV: Fabbri; var: Giacomelli, avar: Di Vuolo)

Cagliari-Genoa (sabato 22/05, 20.45): Meraviglia di Pistoia (Mondin-Vono/IV: Giua; var: Maresca, avar: Di Iorio)

Crotone-Fiorentina (sabato 22/05, 20.45): Abbattista di Molfetta (Mokhtar-Trinchieri/IV: Marini; var: Serra, avar: De Meo)

Inter-Udinese (15.00): Volpi di Arezzo (L. Rossi-Perrotti/IV: Amabile; var: Banti, avar: Vivenzi)

Napoli-Verona (20.45): Chiffi di Padova (Longo-Valeriani/IV: Fourneau; var: Nasca, avar: Cecconi)

Sampdoria-Parma (sabato 22/05, 20.45): Paterna di Teramo (Palermo-M. Rossi/IV: Illuzzi; var: Guida, avar: Galetto)

Sassuolo-Lazio (20.45): Prontera di Bologna (Bercigli-Massara/IV: Rapuano; var: Massa, avar: Meli)

Spezia-Roma (20.45): Pezzuto di Lecce (Marchi-Miele/IV: Santoro; var: Pairetto, avar: Liberti)

Torino-Benevento (20.45): Di Bello di Brindisi (Pagliardini-Berti/IV: Piccinini; var: Abisso, avar: Ranghetti).