Juve: Christillin, mi piacerebbe vedere Zidane su panchina

"Allegri l'ho sempre trovato fantastico sarebbe il benvenuto e pure mi piacerebbe rivedere Zidane, ma mi pare non abbia questa intenzione, poi costa molto, ma mai dire mai. E' arrivato Ronaldo, può arrivare anche Zidane". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport Evelina Christillin, tifosa juventina, membro femminile del consiglio Uefa e componente dell'esecutivo Fifa. Pirlo non aveva mai allenato prima, poi quella notte con la Juve che col Lione uscì dalla Champions Andrea Agnelli prese una decisione che ha rivelato l'inesperienza di Pirlo di cui non può avere colpe. Si sapeva". La corsa Champions? "Sulla carta Milan e Napoli hanno qualcosa in più rispetto alla Juve, staremo a vedere".