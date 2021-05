Olanda, van Dijk rinuncia agli Europei

Virgil van Dijk ha deciso di rinunciare agli Europei. Il difensore dell'Olanda e del Liverpool, reduce da un grave infortunio al ginocchio ha annunciato che non parteciperà agli Europei: "Il recupero sta procedendo bene, ma mi sono chiesto se sia il caso di partecipare agli Europei o meno. Sono arrivato alla conclusione che la scelta migliore sia quella di non giocarli, anche se ne sono molto dispiaciuto. E' dura, ma devo accettarlo. Durante l'estate continuerò ad allenarmi in vista della prossima stagione", le parole di van Dijk in una intervista pubblicata sul sito internet del Liverpool.