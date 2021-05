Da Vieri a De Rossi, con Gillette contro la violenza sulle donne

Gillette scende in campo per fornire un contributo concreto a tutte le donne vittime di violenza. Da una parte i Bomber ( rasati come il loro capitano Bobo Vieri) e dall'altra i King (come Luca Argentero e Daniele De Rossi, ambassador della metà dell'universo maschile con la barba) saranno i protagonisti di una sfida che si terrà a Roma il 20 maggio presso lo Stadio dei Marmi a porte chiuse.

Gillette vuole unire tutti gli uomini perché facciano fronte comune contro un fenomeno tragico e sempre più diffuso. Ha dunque ideato un progetto che sosterrà la Fondazione DOPPIA DIFESA, costituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno (dal 2007 a fianco delle donne vittime di violenza), e l'iniziativa di inclusione lavorativa "Aula 162" promossa dall'Associazione Next con il supporto di Procter & Gamble e parte del programma di cittadinanza d'impresa "P&G per l'Italia". Il progetto - con la collaborazione di Croce Rossa Italiana e Manpower Group con la Fondazione Human Age Institute - prevede: sostegno legale e psicologico grazie a Doppia Difesa, Fondazione costituita da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno nel 2007; inclusione lavorativa: per aiutare le donne vittime di violenza nel loro percorso di indipendenza lavorativa ed economica, Gillette supporterà il progetto 'Aula 162' promosso dall'Associazione Next grazie a Procter & Gamble che, attraverso la realizzazione di corsi di formazione gratuiti, prevede l'inserimento lavorativo di persone in difficoltà in tutta Italia.