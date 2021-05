Champions: Guardiola non si fida, Psg è squadra straordinaria

"Il Psg è una squadra straordinaria, lo sanno tutti. Potrebbe ribaltare il risultato. Certo che guardo alle loro qualità. Per noi ci sono gli stessi pericoli dell'andata, loro possono cambiare modulo, il loro allenatore è molto intelligente e non so cosa farà". Così Pep Guardiola alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League, in cui il suo Manchester City parte forte della vittoria per 2-1, sul campo dei francesi all'andata.

"Ma allo stesso tempo sono consapevole di quanto possiamo essere bravi noi - aggiunge Guardiola -. Domani dobbiamo scendere in campo con lo spirito dell'andata, e in fondo non è complicato". Secondo il tecnico dei 'Citizens', "la voglia di arrivare in finale c'è, qui non siamo mai stati, dobbiamo rimanere concentrati su noi stessi, restare uniti nei momenti difficili, soffrire insieme. Dovremo cercare il più possibile di imporre il nostro gioco. Bisognerà difendere bene, essere pazienti e cercare di segnare".