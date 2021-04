Serie A: Cagliari a Udine, Semplici: 'Gara determinante'

Cagliari costretto a correre per recuperare terreno. E domani la tappa del tour salvezza è quella di Udine: "mi auguro che la vittoria con il Parma ci abbia dato forza, slancio e convinzione. A questo punto, più che il modulo, è importante l'atteggiamento in campo: lo abbiamo visto nell'ultima mezz'ora sabato scorso", ha detto Leonardo Semplici in conferenza stampa.

Cagliari in campo mercoledì alle 20.45 con Juve-Parma, Spezia-Inter, Genoa-Benevento, Bologna-Torino e Crotone-Samp

Probabili formazioni di Udinese-Cagliari.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 22 Arslan, 37 Pereyra, 11 Walace, 5 Ouwejan; 32 Llorente, 46 Forestieri. (31 Gasparini, 96 Scuffet, 14 Bonifazi, 16 Molina, 77 Zeegelar, 87 De Maio, 6 Makengo, 21 Braaf, 29 Micin, 7 Okaka, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: De Paul. Diffidato: Musso. Indisponibili: Jajalo, Pussetto, Deulofeu.

Cagliari (3-5-2): 31 Vicario; 24 Rugani, 2 Godin, 23 Ceppitelli; 18 Nandez, 8 Marin, 32 Duncan, 4 Nainggolan, 22 Lykogiannis; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Aresti, 44 Carboni 15 Klavan, 3 Tripaldelli, 16 Calabresi, 25 Zappa, 14 Deiola, 19 Asamoah, 20 Pereiro, 27 Cerri, 9 Simeone). All.: Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Marin, Nainggolan. Indisponibili: Cragno, Rog, Sottil, Tramoni. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 2,50; 3,20; 2,90.

Probabili formazioni di Crotone-Sampdoria

Crotone (3-5-2): 1 Cordaz; 26 Djidji, 5 Golemic, 13 Luperto; 69 Reca, 44 Petriccione, 30 Messias, 8 Cigarini, 17 Molina; 54 Di Carmine, 25 Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 3 Cuomo, 6 Magallan, 20 Rojas, 21 Zanellato, 33 Rispoli, 7 Ounas, 77 Vulic, 95 Eduardo Enrique, 97 Riviére). All.: Cosmi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Marrone. Diffidati: Cuomo, Golemic, Rispoli. Sampdoria (4-4-1-1): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 3 Augello; 87 Candreva, 18 Thorsby, 5 Adrien Silva, 14 Jankto; 27 Quagliarella; 23 Gabbiadini. (30 Ravaglia, 34 Letica, 2 Rocha, 25 Alex Ferrari, 19 Regini, 16 Askildsen, 38 Damsgaard, 26 Leris, 11 Ramirez, 10 Keita, 20 La Gumina). All.: Ranieri. Squalificato: Yoshida. Diffidati: Keita, Torsby. Indisponibili: Ekdal, Torregrossa. Arbitro: Paterna di Teramo. Quote Snai: 3,65; 3,70; 1,97.

Probabili formazioni di Bologna-Torino.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 29 De Silvestri, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 15 Mbaye; 30 Schouten, 32 Svanberg; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 99 Barrow. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 26 Antov, 35 Dijks, 43 Faragò, 8 Dominguez, 16 Poli, 18 Baldursson, 11 Skov Olsen, 55 Vignato, 24 Palacio, 80 Juwara). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Silvestri, Dijks, Soriano, Tomiyasu, Vignato. Indisponibili: Hickey, Medel, Santander, Tomiyasu. Torino (3-5-2): 32 V.Milinkovic-Savic; 5 Izzo, 33 Nkoulou, 3 Bremer; 17 Singo, 88 Rincon, 38 Mandragora, 24 Verdi, 15 Ansaldi; 19 Sanabria, 9 Belotti. (18 Ujkani, 13 Rodriguez, 4 Lyanco, 8 Baselli, 99 Buongiorno, 77 Linetty, 11 Zaza, 27 Vojvoda, 26 Bonazzoli, 10 Gojak, 7 Lukic, 29 Murru). All.: Nicola. Squalificati: nessuno Diffidati: Belotti,, Linetty, Lukic, Verdi, Zaza. Indisponibile: Sirigu. Arbitro: Marini di Roma 1. Quote Snai: 2,55; 3,25; 2,80

Probabili formazioni di Juventus-Parma.

Juventus (4-4-2): 77 Buffon, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 5 Arthur, 8 Ramsey, 10 Dybala, 7 Ronaldo (1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 53 Felix Correia, 38 Frabotta, 3 Chiellini, 14 McKennie, 28 Demiral, 44 Kulusevski, 25 Rabiot, 9 Morata). All.: Pirlo. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Ligt, Bonucci. Indisponibili: Bernardeschi, Chiesa. Parma (4-3-3): 1 Sepe, 42 Busi, 13 Bani, 24 Osorio, 3 Pezzella, 8 Grassi, 15 Brugman, 14 Kurtic, 98 Man, 11 Cornelius, 28 Mihaila (34 Colombi, 9 Pellè, 16 Laurini, 19 Sohm, 22 Alves, 28 Gervinho, 29 Dierckx, 32 Brunetta, 35 Traoré, 37 Camara). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alves, Bani, Kurtic. Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Gagliolo, Iacoponi, Kucka, Zirkzee, Conti, Cyprien). Arbitro: Giacomelli di Trieste. Quote Snai: 1,24; 6,25; 12,00.

Probabili formazioni di Spezia-Inter.

Spezia (4-3-3): 94 Provedel; 21 Ferrer, 34 Ismajli, 22 Chabot, 5 Marchizza; 25 Maggiore, 8 M.Ricci, 26 Pobega; 11 Gyasi, 18 Nzola, 17 Farias. (1 Zoet, 19 Terzi, 20 S.Bastoni, 28 Erlic, 69 Vignali, 24 Estevez, 88 Leo Sena, 10 Agoumé, 31 Verde, 80 Agudelo, 9 Galabinov, 91 Piccoli). All.: Italiano. Squalificati: nessuno. Diffidati: M.Ricci, Ferrer, Gyasi. Indisponibili: Mattiello.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro (27 Padelli, 97 Radu, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 12 Sensi, 7 Sanchez, 99 Pinamonti). All.: Conte. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lukaku, Young, Darmian. Indisponibili: Kolarov, Vidal. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 7,50; 4,75; 1,40.

Probabili formazioni di Genoa-Benevento.

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 55 A.Masiello, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 14 Biraschi, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 13 Destro, 19 Pandev. (32 Paleari, 2 C.Zapata, 5 Goldaniga, 25 Onguene, 29 Cassata, 65 Rovella, 11 Behrami, 18 Ghiglione, 77 Zappacosta, 61 Shomurodov, 9 Scamacca, 37 Pjaca). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ghiglione, Zajc, Pandev, Radovanovic. Indisponibili: Lu.Pellegrini. Benevento (3-5-2): 1 Montipò, 13 Tuia, 15 Glik, 93 Barba, 27 Depaoli, 56 Hetemaj, 28 Schiattarella, 29 Ionita, 3 Letizia, 7 Gaich, 9 Lapadula. (12 Manfredini, 22 Lucatelli, 80 Gori, 5 Caldirola, 58 Pastina, 8 Tello, 10 Viola, 14 Dabo, 16 Improta, 19 Insigne, 20 Di Serio, 25 Sau, 44 Iago Falque). All.: Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Foulon, Hetemaj. Indisponibili: Caprari, Foulon, Moncini. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 2,20; 3,15; 3,50.