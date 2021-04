Serie A: Milan-Sassuolo, formazioni

"Per domani abbiamo qualche problemino. Ibrahimovic, Theo Hernandez, Calhanoglu e Bennacer hanno avuto qualche difficoltà ad allenarsi, ma li valuteremo meglio domani mattina": lo annuncia il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Sassuolo a San Siro. "Bennacer e Calhanoglu hanno rimediato traumi contusivi alla caviglia. Ibrahimovic e Hernandez hanno un affaticamento", chiarisce l'allenatore. Notizie dunque non positive per il Milan che ritrovava l'attaccante svedese dopo il turno di squalifica scontato contro il Genoa.

Probabili formazioni di Milan-Sassuolo.

Milan (4-2-3-1): 99 G.Donnarumma; 5 Dalot, 23 Tomori, 24 Kjaer, 19 T.Hernandez; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 12 Rebic; 11 Ibrahimovic. (1 Tatarusanu, 20 Kalulu, 13 A.Romagnoli, 2 Calabria, 46 Gabbia, 4 Bennacer, 18 Meite, 7 Castillejo, 33 Krunic, 21 Diaz, 17 Leao, 9 Mandzukic, 15 Hauge) All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, T.Hernandez, Rebic, Saelemaekers. Indisponibili: A.Donnarumma, Maldini.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 2 Marlon, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 14 Obiang, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 Defrel .(56 Pegolo, 5 Ahyan, 13 Peluso, 21 Chiriches, 22 Toljan, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 8 Lopez, 68 Bourabia, 23 Traorè, 18 Raspadori, 27 Haraslin). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Djuricic, Rogerio. Indisponibili: Caputo, Romagna. Arbitro: Sacchi di Macerata. Quote Snai: 1,55; 4,25; 5,75.