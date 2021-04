Serie A: Verona-Fiorentina, formazioni

La Fiorentina è attesa dalla seconda trasferta consecutiva con l'obiettivo di conquistare punti per la salvezza, necessari a evitare che la sua già complicata classifica diventi ancor più pericolante. Ad attenderla domani sera il Verona di Juric, impegno ostico anche e soprattutto per la situazione che stanno vivendo i viola, acuita ancor più dal 3-1 rimediato sabato in casa del Sassuolo. Una sconfitta che ha spinto il presidente Rocco Commisso a imporre il ritiro anticipato e il silenzio stampa a tutti i tesserati, canali social compresi, personali e dello stesso club. Quindi niente solita conferenza di vigilia per il tecnico Beppe Iachini e bocce cucite da parte di tutti. L'unica voce di questi giorni è stata di quei tifosi che hanno inondato gli account della società con messaggi di forte critica e malcontento in cui nessuno della Fiorentina è stato risparmiato.I successi di Torino e Cagliari nell'ultimo turno di campionato hanno messo ulteriore ansia alla squadra viola che con l'attuale tecnico, richiamato dopo le dimissioni di Prandelli, ha raccolto un solo punto in tre partite ed è attesa da un calendario quanto mai complicato. L'ultima vittoria di Pezzella e compagni risale a più di un mese fa, 13 marzo, 4-1 in casa del Benevento. Da allora sono arrivate tre sconfitte e un pareggio nonostante i gol del giovane Vlahovic già arrivato a quota 15. Anche stavolta, salvo imprevisti, molte delle speranze viola saranno affidate al centravanti serbo che sarà sostenuto in attacco da uno fra Ribéry e Kouamè. Per la squalifica di Milenkovic dovrebbe tornare titolare Martinez Quarta rimasto sabato in panchina come pure Amrabat destinato al rientro in quella che sarà la sua prima da ex al Bentegodi: gli farà posto uno fra Pulgar, Bonaventura e Castrovilli.

Probabili formazioni di Verona-Fiorentina.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri; 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 17 Ceccherini; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 20 Zaccagni; 92 Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 3 Dimarco 23 Magnani, 6 Lovato, 19 Ruegg, 33 Sturaro, 13 Udogie, 36 Amione, 40 Bessa, 9 Salcedo, 11 Favilli, 90 Colley). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ceccherini, Sturaro, Tameze Indisponibili: Cetin, Kalinic, Veloso, Vieira.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 2 Martinez Quarta, 20 Pezzella, 22 Caceres; 23 Venuti, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 10 Castrovilli, 3 Biraghi; 9 Vlahovic, 7 Ribéry (1 Terracciano, 21 Rosati, 98 Igor, 15 Maxi Olivera, 27 Barreca, 25 Malcuit, 77 Callejon, 5 Bonaventura, 92 Eysseric, 28 Montiel, 11 Kouamè). All.: Iachini. Squalificato: Milenkovic. Diffidato: Bonaventura. Indisponibili: Borja Valero, Kokorin. Arbitro: Prontera di Bologna. Quote Snai: 2,55; 3,15; 2,85.