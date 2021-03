Fa Cup: United eliminato, Leicester in semifinale

Il Manchester United passato ai quarti di Europa League ai danni del Milan esce invece proprio ai quarti della coppa d'Inghilterra, eliminato dal Leicester.

Spremuta dalle fatiche di San Siro, la squadra di Solskjaer viene sconfitta per 3-1, con Iheanacho gran protagonista tra le Foxes. L'attaccante nigeriano ha segnato un gol per tempo e ha confezionato l'assist per la rete del 2-1 di Tielemans, a inizio ripresa, che ha annullato quella di Greenwood nel finale della prima parte.

Il Leicester affronterà in semifinale il Southampton, mentre nell'altra il Manchester City troverà il Chelsea, che ha battuto 2-0 lo Sheffield United