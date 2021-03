Serie A: Spezia-Cagliari

"Noi prepariamo tutte le gare per cercare di vincerle. Lo faremo anche contro il Cagliari: se l'attenzione sarà massima, possiamo dire la nostra". Così il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, inquadra la sfida salvezza di domani pomeriggio alle 18 contro il Cagliari al Picco. A La Spezia arriva un avversario in salute. "Il Cagliari è pericoloso in tutti i suoi elementi, formato da giocatori che hanno la possibilità di venire fuori da questa situazione di classifica. Dal cambio di guida tecnica hanno iniziato a cambiare marcia, è una squadra temibile. I ragazzi sanno come si può mettere in difficoltà, basta non sbagliare l'atteggiamento". E proprio i passaggi a vuoto durante la gara stanno diventando una costante della squadra ligure, capace nella stessa partita di giocare un tempo ad alti livelli e un altro pieno di lacune: nelle ultime giornate è capitato con Atalanta, Benevento, Parma e Fiorentina.

"Una gara importantissima, e non sarà l'ultima. È uno scontro diretto, facile intuire perché è così importante. I risultati delle altre squadre? Contano, ma abbiamo il dovere di fare la corsa su noi stessi. Siamo carichi, pronti a una grande gara per ottenere un risultato positivo". Sono le parole dell'allenatore del Cagliari, Leonardo Semplici, alla vigilia dello scontro-salvezza con lo Spezia. La squadra rossoblù da ieri è in ritiro per trovare concentrazione e compattezza. Semplici avrà di nuovo a disposizione Pavoletti e Lykogiannis, reduci dalla giornata di squalifica. Dovrebbero partire titolari, ma il tecnico non ha svelato la formazione: "Non penso che ci saranno grandi sorprese - ha spiegato senza sbilanciarsi troppo- giocheremo sulla falsariga delle precedenti partite. Per gli uomini vedremo".