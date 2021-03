Serie A: Parma-Genoa, formazioni

Alle 20.45 in campo Genoa-Parma (LA CRONACA LIVE)

"Bisognerà essere bravissimi". Davide Ballardini ben conosce le insidie della trasferta di Parma e non ha dubbi. Il tecnico rossoblù, peraltro esonerato dal Genoa nel 2018 proprio dopo una sconfitta con i Ducali, mette in guardia i suoi sul valore dell'avversario. "Sono bravi perché con il loro gioco ti aprono se tu non sei compatto. Questo perché hanno dei giocatori molto rapidi e veloci che attaccano bene gli spazi. Hanno degli elementi in mezzo al campo che sono bravissimi nell'inserimento, mi riferisco a Kurtic e Kucka. Oltre ad attaccanti veloci per cui hanno tante soluzioni di gioco in attacco. Bisognerà essere bravissimi". L'altra considerazione di Ballardini è legata alla lunga militanza di D'Aversa a Parma. "Andiamo ad incontrare una squadra che ha una guida tecnica consolidata anche se per alcuni mesi è stato fuori da quell'ambiente. Si conoscono molto bene e nelle ultime gare hanno fatto risultati importanti. In alcune partite non sono stati fortunati perché meritavano qualcosa in più. Incontreremo una squadra che si conosce da qualche anno e che ha un allenatore che è lì da qualche anno e quindi tutti questi sono motivi che ti spingono a stare molto attenti e a fare del tuo meglio".

Probabili formazioni di Parma-Genoa.

Parma (4-3-3): 1 Sepe, 5 Conti, 24 Osorio, 13 Bani, 3 Pezzella, 33 Kucka, 15 Brugman, 14 Kurtic, 28 Mihaila, 9 Pellè, 98 Man (34 Colombi, 4 Balogh, 7 Gagliolo, 8 Grassi, 10 Karamoh, 11 Cornelius, 16 Laurini, 17 Zirkzee, 18 Cyprien, 19 Sohm, 22 Alves, 23 Hernani, 29 Dierckx, 32 Brunetta, 42 Busi). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Alves, Gagliolo, Pezzella. Indisponibili: Inglese, Gervinho, Nicolussi Caviglia, Iacoponi, Valenti. Genoa (3-5-2): 1 Perin; 55 A.Masiello, 21 Radovanovic, 4 Criscito; 77 Zappacosta, 20 Strootman, 47 Badelj, 16 Zajc, 99 Czyborra; 9 Scamacca, 61 Shomurodov. (22 Marchetti, 25 Onguene, 2 C.Zapata, 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 24 Melegoni, 11 Behrami, 18 Ghiglione, 65 Rovella, 37 Pjaca, 19 Pandev, 23 Destro). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Criscito, Ghiglione, Strootman, Pandev. Indisponibili: Cassata e Lu.Pellegrini. Arbitro: Doveri di Roma Quote Snai: 2,35; 3,05; 3,30