Serie A: Crotone-Bologna, formazioni

"La nostra condizione ci impone di di avere coraggio e sfacciataggine". Serse Cosmi non utilizza mezze parole per spiegare l'importanza che riveste per il Crotone la gara di sabato contro il Bologna. Il tecnico umbro richiama a non farsi distrarre da altre situazioni. Il riferimento è alla vittoria del Torino sul Sassuolo nel recupero che ha complicato la corsa salvezza: "Il nostro campionato - dice Cosmi - è inevitabilmente di guardare solo a noi stessi. Non dobbiamo farci condizionare in alcun modo dai risultati degli altri. Se facciamo il nostro qualcosa guadagniamo. Se ci abbattiamo per il risultato positivo di altre squadre vuol dire che siamo deboli e non in gradi di pensare in positivo".

Probabili formazioni di Crotone-Bologna.

Crotone (3-4-1-2). 1 Cordaz; 6 Magallan, 5 Golemic 3 Cuomo; 32 Pedro Pereira, 44 Petriccione, 10 Benali, 77 Vulic, 17 Molina; 30 Messias; 54 Di Carmine, 25 Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 20 Rojas, 24 D'aprile, 26 Djidji, 21 Zanellato, 33 Rispoli, 34 Marrone, 95 Eduardo Enrique, 11 Dragus, 97 Riviére). All.: Cosmi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pedro Pereira e Petriccione. Indisponibili: Cigarini, Luperto, Ounas, Reca.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 5 Soumaoro, 35 Dijks, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 11 Skov Olsen, 21 Soriano, 99 Barrow, 24 Palacio. (1 Da Costa, 3 Hickey, 15 Mbaye, 17 Medel, 26 Antov, 29 De Silvestri, 16 Poli, 18 Baldursson, 30 Schouten, 7 Orsolini, 10 Sansone, 55 Vignato). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Palacio, Tomiyasu. Indisponibili: Faragò, Santander. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 3,65; 3,55; 2,00.