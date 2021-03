Ligue: il Marsiglia torna al successo, nuovo ko per Rennes

Il recupero della 22/a giornata di Ligue 1 diventa una boccata d'ossigeno per il Marsiglia, appena preso in carico da Jorge Sampaoli, e una nuova caduta per il Rennes nonostante l'arrivo in panchina di Ginesio. Il match è stato vinto 1-0 dall'OM, grazie ad un gol nel finale di Cuisance, da poco entrato in campo quando ormai al Velodrome tutto sembrava portare allo 0-0.

La vittoria, che mancava da tre turni, permette al Marsiglia - fresco dell'onta di uscire dalla Coppa di Francia per opera di una squadra di dilettanti - di risalire al sesto posto, con la speranza di qualificarsi per l'Europa League e cercare di salvare ciò che resta di una stagione catastrofica. I Rennes, decimo, colleziona la quinta sconfitta consecutiva in campionato.