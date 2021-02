Premier: Brighton sorprende Liverpool, Reds ko in casa

Che sorpresa nell'ultima giornata della Premier in cui il Liverpool viene battuto ad Anfield dal Brighton. I reds controllano il gioco, senza tuttavia incidere negli ultimi 20 metri: cominciano la ripresa con un altro piglio, ma al 56' un tocco sporco di Alzate porta in vantaggio il Brighton. A quel punto la squadra di Klopp attacca soprattutto con Salah e Firmino, ma non riesce a pungere. Quarta sconfitta in Premier e classifica sempre più complicata: quarto posto a -7 dal City capolista (che ha pure una partita in meno).

L'Everton lotta e vince: dopo una partita tirata fino al 95', la squadra di Carlo Ancelotti conquista tre punti d'oro a Leeds.

Finisce 2-1, ma il numero dei gol non descrive bene un match in cui la squadra di Bielsa creano le occasioni per pareggiare, mentre i Toffees divorano un'occasione da urlo nel finale con Calvert-Lewin per salire sul 3-1.