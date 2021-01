Leonardo su Mbappé e Neymar: 'Chi vuole resti nel PSG'

"Mi auguro siano convinti. Il Paris Saint-Germain è un buon posto per un giocatore di altissimo livello, che è spinto dall'ambizione. Vogliamo trovare l'intesa con loro, che soddisfi però anche le nostre esigenze e sia in linea con i nostro mezzi. Non dobbiamo di certo implorarli: chi vuole davvero restare a Parigi, resta". Così Leonardo, in un'intervista a France Football, ha parlato dei rinnovi di Kylian Mbappé e Neymar, entrambi in scadenza nel 2022.

Parlando dell'esonero dell'allenatore tedesco Thomas Tuchel, il dg brasiliano ha aggiunto: "Un rinnovo era difficile, per questo abbiamo deciso di anticipare i tempi. Discutevamo spesso ultimamente, ma forse non mi capiva più". "Pochettino? Puntiamo ad avere un'identità di gioco - ha spiegato Leonardo, ma ci vorrà del tempo. Penso sia la persona giusta per questo".

Infine, una battuta su Leo Messi: "Giocatori come Messi sono sempre in cima alla lista dei desideri del PSG. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino gli sviluppi della vicenda che lo riguarda. In quattro mesi, però, può accadere di tutto"