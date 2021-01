Germania: pareggiano Lipsia e Dortmund

Il Lipsia pareggia 2-2 a Wolfsburg e manca il possibile temporaneo sorpasso in vetta ai danni del Bayern Monaco, che comunque gioca domenica a Friburgo, in un incontro della 16/a giornata di Bundesliga. Il Borussia Dortmund pareggia 1-1 col fanalino di coda Magonza e non approfitta della sconfitta del Bayer in casa della Union Berlino, rimanendo al quarto posto con gli stessi punti del Leverkusen e con una lunghezza di vantaggio sui berlinesi e tre sul Wolfsburg. Nella città sede della Volkswagen, l'RB è andato in vantaggio con Mukiele ma ha subito prima dell' intervallo la rimonta dei padroni di casa con Weghorst e Steffen. A inizio ripresa, la rete di Orban rimasta però l'ultima dell'incontro. Il Borussia ha dovuto invece recuperare la rete di Oztunali al 12' st, pareggiando con Meunier al 28', poco prima che Reus sbagliasse il rigore che poteva dare la vittoria.