Coppa Italia: Prandelli, con l'Inter a viso aperto

"Teniamo molta alla Coppa Italia, per noi non deve essere un fastidio né un disturbo, contro l'Inter vogliamo giocarcela a viso aperto". Cesare Prandelli ha presentato così la sfida di domani con i nerazzurri di Antonio Conte in programma al Franchi alle 15.

"Chi scenderà in campo cercherà di mettere in difficoltà una grandissima squadra, fra le tre più attrezzate d'Italia - ha proseguito il tecnico della Fiorentina - Dovremo stare particolarmente attenti nella fase difensiva e al tempo stesso cercare di far correre i nostri avversari, A chi parla di un'Inter crisi rispondo che non è affatto così, non vedo crisi nel mondo dell'Inter dopo il pari con la Roma, anche quella giallorossa è una grande squadra e visto il momento è impossibile pensare di dominare un avversario per tutta la partita". Tra i viola restano al momento in dubbio Pezzella e Ribéry (decisivi i prossimi allenamenti) mentre rientra Castrovilli.