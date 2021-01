Dzeko incontra bimbo commosso per la sua maglia

Dzeko continua a segnare, ma questa volta lo fa fuori dal campo. A Natale, infatti, era diventato virale il video del piccolo David che si commuoveva dalla felicità per aver trovato sotto l'albero la maglia del nove giallorosso. Oggi Edin Dzeko ha voluto fare un altro regalo al bambino, incontrandolo a Trigoria per una giornata indimenticabile alla quale si aggiunge anche la gioia per la vittoria di ieri contro la Sampdoria grazie alla rete, neanche a dirlo, del suolo idolo. Insomma, delle feste niente male per il piccolo David.