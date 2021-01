Calcio: Domenech è tornato: 'Io alleno, mia immagine non conta'

"La mia immagine non e' un mio problema: sono un allenatore, lo sono sempre stato, allenare per me e' un'altra vita. E quando sono tornato in campo, mi e' sembrato di non aver mai smesso...". Raymond Domenech, l'ex ct della Francia sconfitto dall'Italia ai Mondiali 2006, e' tornato. Ingaggiato dal Nantes a 68 anni, il tecnico piu' controverso del calcio d'Oltralpe ha fatto slalom tra le polemiche, compresa quella del caso Ranieri. Nel 2017, quando l'allora 66enne allenatore italiano ando' a guidare il Nantes, Domenech che era a capo dell'associazione allenatori provo' a bloccare la sua nomina per limiti di eta': oggi, senza colpo ferire, ha accettato quello stesso ruolo nonostante abbia due anni in piu' dell'allora incaricato collega italiano.

"Ho scritto un libro, dal titolo 'Tutto solo' - ha detto Domenech nella conferenza di presentazione, dopo il primo allenamento - E penso con questo di essermi sbarazzato di tutte le mie etichette. Ora ho una nuova opportunita', e' splendido e questo mi basta".