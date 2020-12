Modric pronto a prolungare, con il Real fino al 2022

In Spagna ne sono certi: Luka Modric, fantasista croato del Real Madrid, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018 (unico calciatore capace di interrompere la lunga egemonia Messi-Cristiano Ronaldo), è pronto a legarsi quasi fino alla fine della propria carriera al Real Madrid. Secondo il quotidiano Marca, infatti, Modric, classe 1985, avrebbe già l'accordo con il club 'Blanco' per un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022. Il fantasista arrivò in Spagna da Tottenham Hotspur, conquistando a suon di magìe gli esigenti tifosi della 'Casa Blanca'.