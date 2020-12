Juve: Pirlo 'buona prestazione, peccato per il risultato'

"Buona prestazione, peccato per il risultato": c'è rammarico per il pareggio contro l'Atalanta nel commento social alla partita del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, al sesto pareggio in dodici gare.

"Trecento partite in Serie A con la Juve: festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto, peccato", commenta l'1-1 Leonardo Bonucci, secondo cui la strada è però quella giusta: "La voglia di lottare che abbiamo avuto è quella che serve per arrivare a prenderci i nostri obiettivi - scrive su Instagram - ora recuperiamo e pensiamo già alla prossima".

Guardano al futuro anche Cuadrado e Danilo: "Partita difficile, voltiamo subito pagina e pensiamo alla prossima per continuare a lottare per i nostri obiettivi", è il pensiero social dell'esterno colombiano. "Punto che non ci soddisfa, pensiamo a chiudere l'anno con due vittorie", scrive il brasiliano.