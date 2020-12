Genoa, fiducia a Maran e ora sfide a Juve e Milan

Fermata l'emorragia di sconfitte consecutive grazie al pareggio di Firenze nel posticipo di ieri sera al Franchi, il Genoa di Rolando Maran, che prima della gara aveva incassato ancora una volta la fiducia della società attraverso le parole dell'amministratore delegato Zarbano, è tornato subito in campo per riprendere gli allenamenti in vista di un doppio durissimo impegno: nell'arco di tre giorni i rossoblù affronteranno al Ferraris Juventus e Milan. Domenica 13 la sfida ai bianconeri, mercoledì 16 i rossoneri che guidano il campionato.

Maran ha guidato una seduta che ha visto i giocatori lavorare con iter personalizzati a seconda dei minuti giocati contro la Fiorentina. I due giocatori costretti ad uscire per infortunio, il portiere Marchetti e il difensore Zapata saranno rivalutati domani dopo gli esami strumentali ai quali verranno sottoposti per comprendere l'entità degli infortuni muscolari subiti.

Nei prossimi giorni poi Maran potrà capire meglio chi tra gli altri giocatori indisponibili nell'ultima sfida, potrà recuperare per le prossime gare, esclusi Biraschi e Cassata il cui rientro è previsto solo nel 2021.