Champions: Agnelli, Juve stacchi biglietto per Lisbona

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - "Avremo una settimana per focalizzarci sulla Champions, sarà una partita difficilissima, ma dobbiamo staccare il biglietto per Lisbona". Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in occasione della presentazione di Andrea Pirlo come allenatore dell'Under 23 bianconera, parla così della partita di venerdì prossimo con il Lione. (ANSA).