Calcio: Pallotta "brava Roma, ora sotto con l'Europa League"

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Dopo il successo sul Torino che ha garantito il quinto posto in classifica con un turno d'anticipo sulla fine del campionato, James Pallotta si complimenta con la Roma e rilancia le ambizioni dei giallorossi, impegnati il 6 agosto in Germania negli ottavi di finale di Europa League.

"Un'altra vittoria meritata e una grande serie di risultati della squadra. Non è facile conquistare 19 punti degli ultimi 21 con così tante partite in poco tempo" scrive il presidente della Roma su Twitter, sottolineando i meriti di tutto il gruppo ("ottimo lavoro di Paulo Fonseca, del suo staff e di tutti i giocatori") prima di dare appuntamento alla sfida del 6 agosto a Duisburg col Siviglia: "C'è ancora molto da giocare in Europa League".

Per Pallotta l'appendice continentale potrebbe essere l'ultima occasione per vincere un trofeo prima di lasciare la poltrona da presidente. Il tycoon di Boston infatti è intenzionato a trovare un compratore prima dell'inizio della prossima stagione.

Possibilmente entro agosto. Sul tavolo c'è sempre l'offerta del Gruppo Friedkin, ma l'obiettivo è quello di provare ad aprire un'asta visto che manifestazioni di interesse per il club giallorosso ne sono arrivate un po' da tutto il mondo, compresi Kuwait, Russia e Asia. (ANSA).