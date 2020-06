Bundesliga su Dazn in Germania, Austria e Svizzera

Dazn, il servizio di streaming sportivo globale, è la "nuova casa del calcio" in Germania, Austria e Svizzera, dopo aver ottenuto i diritti in esclusiva della Bundesliga per le prossime quattro stagioni.

A partire dal 2021 e fino al 2025, Dazn trasmetterà in Germania, Austria e Svizzera le partite del campionato, in programma nelle giornate di venerdì e domenica per un totale di 106 partite a stagione.

Si tratta del più grande accordo sui diritti del calcio nazionale mai assegnato ad un servizio di streaming in Europa.

Disponibili sulla piattaforma anche gli highlights di ogni partita di Bundesliga. Inoltre, gli highlights di ogni partita della Bundesliga mostrata live saranno disponibili anche sulla piattaforma.

Né Amazon, né alcun altro gruppo di nuovi "players" ha ottenuto i diritti, e i principali lotti delle partite in diretta se li sono spartiti Sky e Dazn, le due attuali emittenti. In particolare, la piattaforma di streaming sportivo invade il territorio della pay tv, che perde le partite della domenica. Secondo fonti vicine al presidente della Lega calcio tedesca (Dfl) Christian Seifert, la cifra per la quale sono stati venduti i diritti complessivi è stata di 4,4 miliardi di euro per l'intero periodo.