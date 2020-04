Ligue 1: campionato chiuso, scudetto al PSG

La Lega calcio francese ha dichiarato definitivamente chiuso il campionato di Ligue 1 ed ha attribuito il titolo al Paris Saint-Germain, che era primo con 12 punti di vantaggio sul Marsiglia e una partita in meno dopo 28 giornate. La Lega (LFP) ha annunciato di aver immediatamente dato seguito alle disposizioni dettate martedì dal governo decretando la fine definitiva della stagione 2019-2020. La Lega ha ufficializzato una classifica che vede il PSG campione di Francia e qualificate per la Champions l'Olympique Marsiglia e il Rennes. Il Lione, che era al 7/o posto, resta fuori dall'Europa per la prima volta dopo 20 anni. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l'Amiens, promosse in prima divisione il Lorient e il Lens. Si preannunciano, fin d'ora, ricorsi in sede sportiva e amministrativa da parte di alcune delle società coinvolte nelle decisioni più importanti.

PSG dedica titolo a personale sanitario - Il Paris Saint-Germain dedica lo scudetto, "il 9/0 della sua storia", "a tutto il personale sanitario e alle migliaia di professionisti che lavorano ogni giorno in prima linea per permettere al paese di continuare a funzionare". Lo si legge in un comunicato della società parigina, diffuso dopo l'assegnazione da parte della Lega dello scudetto in seguito alla decisione di considerare concluso il campionato. Lo scudetto va "al personale sanitario e agli altri eroi di tutti i giorni, ai quali va anche tutta la nostra ammirazione per l'impegno e l'abnegazione" che garantiscono "da lunghe settimane", fa sapere Nasser Al-Khelaifi, il presidente. Il Psg "comprende, rispetta e sostiene" le decisioni del governo, ringrazia giocatori e staff tecnico aggiungendo che "questo trofeo ricompensa il loro impegno quotidiano". "In questi tempi difficili - conclude il presidente - spero che questo darà un po' di felicità e speranza a tutti i nostri tifosi". "Sono impaziente di festeggiare questo titolo - aggiunge - quando le condizioni lo permetteranno, con la grande famiglia del Paris Saint-Germain".