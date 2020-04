Ecco i primi aiuti dalla Fifa, 150 milioni alle Federazioni

La Fifa dà il via al suo piano di aiuti alle 211 federazioni aderenti, stanziando una prima tranche di finanziamenti per complessivi 150 milioni di dollari. Un 'piano Marshall', come anticipato dall'ANSA lo scorso 31 marzo, per soccorrere il calcio mondiale in crisi finanziaria per l'emergenza coronavirus. Nel giro di pochi giorni, fa sapere la federazione internazionale, rilascerà tutti i finanziamenti operativi dovuti alle federazioni per gli anni 2019 e 2020. "La pandemia ha causato sfide senza precedenti per l'intera comunità calcistica e, in quanto organo di governo mondiale, è dovere della Fifa supportare quelli che si trovano ad affrontare bisogni acuti", ha dichiarato il presidente, Gianni Infantino.