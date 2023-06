Victor Wembanyama agli Spurs, la 'Wembamania' scuote l'Nba

Gli Spurs hanno appena annunciato la loro prima scelta al draft 2023 e davanti al negozio di San Antonio che vende la maglietta numero 1 di Victor Wembanyama si è già formata una lunga fila. Attesa da mesi, nella notte italiana l'onda lunga della 'Wembamania' si è abbattuta sul basket professionistico nordamericano, quando il talento francese nato a Le Chesnay - 19 anni, 2,24 metri in altezza per una apertura di braccia pari a 243 cm - è salito sul podio del Barclays Center di Brooklyn, stringendo la mano al commissario Nba, Adam Silver.

'Wemby', proveniente dalla squadra parigina Metropolitans 92 con la quale ha perso la finale per il titolo francese, arriva negli Stati Uniti con un pesante carico di responsabilità.

Secondo gli esperti ha le potenzialità fisiche e tecniche per diventare il nuovo faro del basket mondiale dai tempi di LeBron James. "Probabilmente è stata la migliore serata della mia vita", ha detto lui, capace di dribblare e tirare dalla distanza come nessun altro giocatore della sua taglia. "È un sogno che si avvera", ha continuato. "È incredibile". Dopo la tradizionale presentazione, Wembanyama ha indossato un berretto con l'immagine dello sperone d'argento, logo della franchigia texana. Un gesto compiuto, 22 anni fa, da un certo Tony Parker, che ha lasciato un segno indelebile nella storia degli Spurs con quattro titoli (2003, 2005, 2007, 2014).

Victor è così entrato a far parte della grande famiglia degli Spurs, una franchigia che ha costruito, attorno a coach Gregg Popovich, una cultura del gioco vincente, diventata un punto di riferimento in NBA e nel mondo. San Antonio avrà comunque bisogno del suo nuovo numero uno per raddrizzare la sua recente traiettoria sportiva, segnata da quattro stagioni senza playoff. Vestito con un doppiopetto verde scuro firmato Louis Vuitton, Wembanyama è stato colto dall'emozione solo una volta sul palco. Prima dell'inizio della cerimonia era apparso molto rilassato.

Prodigo di sorrisi, aveva dispensato autografi, in particolare su un pallone lanciato da un tifoso dagli spalti, tra le grida entusiaste degli altri prsenti. "Darò il 100%, farò tutto ciò che è in mio potere per far vincere questa franchigia", si è impegnato il neo-Spur, ed "avere un impatto sui fan e sulla community" di San Antonio.

Il prossimo appuntamento per Wemby è nella città texana, dove sarà presentato ufficialmente domani. Dovrebbe quindi indossare rapidamente la casacca degli Spurs, ben prima dell'inizio della prossima stagione NBA a fine ottobre. E' infatti atteso alle Summer League, le leghe estive tradizionalmente dedicate ai giovani neofiti così come ai veterani in cerca di un contratto.

E poi ci sono i Mondiali di pallacanestro, in Indonesia, dove la Francia giocherà la fase a gironi, nelle Filippine e in Giappone, dal 25 agosto al 10 settembre. "È sempre mia volontà" partecipare" ha ripetuto, "resto in attesa di concordare come con la mia franchigia".