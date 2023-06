Basket: Folgaria e 7 amichevoli, gli azzurri verso i mondiali

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Dieci giorni in Trentino e 7 amichevoli di alto livello per preparare al meglio i mondiali.

La nazionale di basket guidata da Gianmarco Pozzecco si prepara all'estate di lavoro in vista della rassegna iridata che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone.

Gli Azzurri, inseriti nel gruppo A di Manila con i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Dominicana e l'Angola, si raduneranno dal 24 luglio al 2 agosto a Folgaria. Dal Trentino, anche quest'anno sede del training camp di Italbasket, partirà la strada verso l'esordio mondiale del 25 agosto contro l'Angola alla Philippine Arena. "Quando si torna in una località dopo tanti anni - ha detto il presidente FIP Giovanni Petrucci a proposito del training camp a Folgaria - significa che la si sente un po' come casa. Anche quest'anno la Nazionale è chiamata a dare il massimo in un'estate lunga e intensa e l'impegno del Mondiale ha una vista privilegiata sui Giochi Olimpici di Parigi 2024". Poi la squadra si trasferirà a Trento per partecipare all'ottava edizione della Trentino Basket Cup (4-5 agosto).

L'Italia giocherà la semifinale contro la Turchi, l'altra tra Capo Verde e la Cina di coach Sasha Djordjevic. Sabato 5 agosto le finali. Il programma delle amichevoli proseguirà con l'Aegean Acropolis Tournament, dove l'Italia affronterà ad Atene la Serbia di Nikola Jokic il 9 agosto e la Grecia di Giannis Antetokounmpo il 10 agosto. Ultima amichevole in Italia prima della partenza per l'Asia il 13 agosto a Ravenna contro il Portorico. (ANSA).