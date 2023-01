Nba: 30/a vittoria per Boston, bene Denver e Memphis

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Nuova vittoria, quarta di fila e 30/a stagionale dei Boston Celtics, che continuano a dominare la Eastern Conference della Nba e hanno battuto la scorsa notte i New Orleans Pelicans per 125-114. A Ovest, invece, è arrivato l'ottavo successo consecutivo dei Memphis Grizzlies, 135-129 sui San Antonio Spurs, ma i Denver Nuggets hanno travolto i Phoenix-Suns (126-97) e restano appaiati in vetta alla classifica alla franchigia del Tennessee. Tra gli altri incontri, da registrare la vittoria di Detroit sui Minnesota Timberwolves (135-118), che consente ai Pistons di abbandonare l'ultimo posto a Est. (ANSA).