Basket: Petrucci 'il mio sogno Banchero con l'Italia'

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - "Banchero? Questa sera i nostri (il direttore delle nazionali Salvatore Trainotti e il ct Gianmarco Pozzecco, ndr) sono a vedere la sua partita negli States. Il mio sogno è averlo in Italia e avere un artificio più grande di quello che ha solitamente Mourinho", lo ha detto Gianni Petrucci, presidente della FIP, a margine dell'ottava edizione del Premio Colalucci in scena a Roma. Per domani, infatti, previsti gli incontri tra la delegazione azzurra e la nuova stella del basket per averlo nella nazionale italiana. (ANSA).