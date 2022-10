Basket: preseason Nba; Orlando ko, 8 punti per Banchero

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Ha realizzato 8 punti in 24 minuti Paolo Banchero nella prima uscita con gli Orlando Magic, sfida della preseason Nba contro i Memphis Grizzlies, persa 109-97. In una partita non facile, il cestista statunitense con cittadinanza italiana, prima scelta assoluta al Draft 2022, ha mostrato una schiacciata a difesa avversaria schierata che ha dato l'idea delle sue potenzialità. (ANSA).