Basket: Petrucci, ottimi presupposti per fare bene a Europei

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - "La nostra squadra organizzativa è forte ma dobbiamo essere forti anche in campo. Agli Europei vogliamo fare un risultato sportivo importante. Possiamo contare su un giocatore così rappresentativo come Danilo Gallinari, i presupposti ci sono tutti". Lo dice Gianni Petrucci, accendendo in Galleria Vittorio Emanuele a Milano il Countdown Clock a -100 giorni da Eurobasket, che torna in Italia dopo 31 anni.

"Sull'onda degli ottimi risultati dello scorso anno - rimarca il presidente della Fip -, mi auguro che la squadra continui il suo percorso di crescita ma soprattutto mi auguro che i giorni di Milano siano una festa di sport e di basket. Il nostro movimento lo merita".

Il ct Sacchetti punterà sul nucleo che ha conquistato il passo per le Olimpiadi di Tokyo: "Non sono uno di promesse ma uno che ha molti sogni, siamo andati avanti con questi sogni in questi anni poco per volta. Faccio molto affidamento sul gruppo e sulla squadra di Tokyo. Sicuramente il risultato è ciò che conta, ma al di là di certi giocatori, più bravi o meno bravi, il gruppo è stato quello che mi ha fatto vedere il piacere di stare in questa squadra, anche chi giocava meno sembrava il più tifoso, per me questo da sprint e fiducia anche a quelli che giocano". (ANSA).