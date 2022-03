Ucraina:basket;Jerebko escluso Svezia dopo firma con Cska Mosca

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il giocatore di basket Jonas Jerebko è stato escluso dalla Nazionale svedese oggi, il giorno dopo il suo controverso acquisto da parte del CSKA Mosca nel bel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina. "Come giocatore della squadra nazionale, è un rappresentante della pallacanestro svedese", ha affermato la Federazione svedese di pallacanestro (Sbbf) in un comunicato stampa in cui annunciava la sua esclusione. Jerebko, 35 anni, è il primo e ad oggi l'unico svedese ad aver giocato nella Nba, dove ha militato dieci stagioni tra il 2009 e il 2019, ai Detroit Pistons, Boston Celtics, Utah Jazz e Golden State Warriors. La federazione ha contattato il giocatore per comunicargli che la sua scelta di giocare in Russia, in una squadra esclusa dall'Eurolega a causa dell'invasione dell'Ucraina, è andata "contro i nostri valori e la nostra posizione nei confronti della Russia in diretta". lei disse.

"Dopo questo dialogo, purtroppo, siamo stati costretti a notare che le condizioni non erano soddisfatte per Jonas Jerebko per rappresentare la nazionale". L'ultima selezione del giocatore risale a fine febbraio contro la Croazia nelle qualificazioni ai Mondiali, partita durante la quale era stato mostrato il sostegno all'Ucraina, ricorda la federazione. Prima della firma del CSKA annunciata mercoledì, il nazionale svedese era senza club dopo aver terminato la stagione 2020/21 al Khimki Mosca.

(ANSA).