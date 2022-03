Club russi esclusi da Eurolega e Eurocup

I club russi sono ufficialmente esclusi dall'Eurolega e dall'Eurocup. Lo ha stabilito il board dell'Eca, che un mese fa aveva già sospeso le stesse squadre in attesa di osservare gli sviluppi della guerra in Ucraina. I risultati delle gare giocate finora dalle russe saranno cancellati.

Sono quattro i club esclusi dai due tornei: il Cska Mosca, lo Zenit San Pietroburgo e l'Unics Kazan per l'Eurolega; il Lokomotiv Kuban Krasnodar per l'Eurocup. Con la nuova classifica l'Olimpia Milano è matematicamente qualificata ai playoff di Eurolega per il secondo anno consecutivo.