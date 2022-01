Basket: NBA; Morant trascina Memphis al successo su Golden State

(ANSA) - LOS ANGELES, 12 GEN - Golden State e Klay Thompson - alla sua seconda partita in NBA dopo due anni e mezzo di assenza - nella notte italiana sono caduti contro Memphis, battuti dai Grizzlies dell'irresistibile Ja Morant e Phoenix ne ha approfittato per tornare al comando nella West Conference.

Questa decima vittoria consecutiva (116-108, nuovo record di franchigia per il Tennessee), porta la firma di Morant. Il 22enne, protagonista di un appassionante duello con Stephen Curry (autore di una tripla doppia: 27 punti, 10 assist, 10 rimbalzi), ha iniziato e concluso l'incontro fortissimo. Dopo aver messo a segno 15 punti nel primo quarto, è stato in grado di portare il colpo di grazia, segnando gli ultimi cinque punti per la sua squadra nell'ultimo minuto, mentre Gary Payton II (13 punti) aveva appena riportato i Warriors a tre lunghezze. Ha così chiuso come miglior marcatore dell'incontro (29 punti, 8 assist).

La vittoria di Phoenix a Toronto (99-95) è arrivata grazie al collettivo dei Suns che ha brillato ancora, con cinque giocatori tra 12 e 19 punti. Chris Paul (15 punti, 12 assist) e Devin Booker (16 punti) hanno fatto la differenza, segnando ciascuno quattro punti a un minuto dalla fine.

A Los Angeles, i Clippers (8°) erano indietro di 25 lunghezze contro Denver (6°), prima di ribaltare la situazione (87-85) sulla scia di Reggie Jackson, che ha segnato 11 dei suoi 13 punti nell'ultimo quarto di tempo. Il tutto offrendo una schiacciata impressionante su Nikola Jokic (21 punti, 13 rimbalzi, 8 assist). (ANSA).