Eurolega, Zenit San Pietroburgo-AX Milano 74-70

Seconda sconfitta in 48 ore in Eurolega per l'Ax Milano, che ne aveva persa solo una nelle precedenti nove. Lo Zenit San Pietroburgo vince 74-70 in volata, sfruttando al massimo le defezioni di Delaney e Mitoglou con le prove di Loyd (13, 7 assist e 6 rimbalzi), Mickey (17) e dell'ex Gudaitis (13 e 7 rimbalzi), ma Milano mostra una vitalità e un'energia diversa rispetto alla batosta di Kazan, con un incantevole Rodriguez (20 e 6 assist) e un Hines sempre solido (12 e 8 rimbalzi). L'Olimpia recrimina per qualche lay-up sbagliato di troppo nei momenti cruciali (appena dieci punti segnati nell'ultimo periodo), per un paio di fischi arbitrali sconcertanti e per aver concesso troppo a rimbalzo (36-26, ben 13 offensivi) dove sono mancati i centimetri del greco (out per alcuni mesi per una frattura al piede, Milano valuta di sondare il mercato). "Settimana difficile... Ci riorganizzeremo e ritorneremo", twitta a caldo Delaney. Da lunedì il playmaker americano dovrebbe tornare ad allenarsi in palestra. L'unica buona notizia di questo momento complicato per Milano che perde la vetta della classifica europea.