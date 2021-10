Nba: Bucks spazzano i Nets, Lakers fermati dai Warriors

Giannis Antetokounmpo ha guidato la vittoria dei Milwaukee Bucks, campioni in carica, sui Brooklyn Nets (127-104) al debutto della regular season. Nella sfida tra due delle principali candidate al titolo il cestista greco ha chiuso con 32 punti, 14 rimbalzi e sette assist, soddisfatto per come i Nets si sono concentrati sul match subito dopo la cerimonia degli anelli. "Eravamo tutti entusiasti di ricevere gli anelli e di vedere il nostro banner issato ed è stato un po' difficile concentrarsi per andare a giocare la partita. Ma penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro". Brooklyn ha debuttato senza Kyrie Irving, lasciato fuori dalla formazione a causa del suo rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19, scelta che gli rende impossibile partecipare alle partite in casa, a New York, dove chi non è immunizzato non gioca. In sua assenza, Kevin Durant ha guidato i marcatori dei Nets con 32 punti, seguito da James Harden con 20.

Sconfitta per i Los Angeles Lakers contro i Golden State Warriors allo Staples Center per 121-114. James è stato il più prolifico tra i marcatori dei Lakers con 34 punti, seguito da Anthony Davis a quota 33. Ma solo loro, tra i Lakers, sono arrivati alla doppia cifra, con il nuovo acquisto Russell Westbrook fermo a otto punti, cinque rimbalzi e quattro assist.

Tra i Warriors ha brillato Stephen Curry, con 21 punti, 10 rimbalzi e 10 assist: la sua prima tripla doppia dal 2016.

"Questa è una bella sensazione", ha detto Curry. "Abbiamo un sacco di entusiasmo per questa stagione grazie anche alle new entry arrivate nel nostro gruppo storico". Sei giocatori dei Warriors hanno fatto doppia cifra, con Jordan Poole appena dietro a Curry con 20 punti. I Lakers erano in vantaggio 59-53 all'intervallo, ma poi sono stati superati dai Warriors.

L'allenatore dei Lakers, Frank Vogel, ha detto che la sua squadra è ancora in fase di sviluppo, ma è stato rincuorato dai punti di James e Davis.