Nba; Williamson trascina i Pelicans, Clippers ok

Nove le partite giocate nella notte in NBA. Tra i risultati spiccano la vittoria dei Los Angeles Clippers contro i Philadelphia 76ers dell'ex coach Doc Rivers 122-112. Vittoria per Washington contro Detroit (106-92).

Decisiva la tripla doppia da 19 punti, 19 rimbalzi e 10 assist di Russell Westbrook.

Zion Williamson con i suoi 38 punti trascina i New Orleans Pelicans alla vittoria contro Dallas (112-103). Vittoria esterna per New York che supera Milwaukee 102-96 ma deve fare i conti con l'infortunio di Mitchell Robinson. Riscatto Houston contro i Minnesota Timberwolves 129-107. Successo per Boston 111-94 contro Oklahoma City. Esordio sfortunato per Nikola Vucevic coi Chicago Bulls battuti 104-120 dai San Antonio Spurs. Vittoria per Utah contro i Memphis Grizzlies 126-110. Sorridono anche i Sacramento Kings vittoriosi su Cleveland 100-98.