Basket: Coppa Italia; Milano - Reggio Emilia 80-52

Non c'è storia nel primo quarto di finale di Coppa Italia: l'Ax Milano non lascia scampo alla UnaHotels Reggio Emilia e si qualifica alle semifinali con il punteggio di 80-52. Bastano due spallate nel primo tempo, un parziale di 11-0 in avvio e di 8-0 poco dopo, all'Olimpia per chiudere la pratica - si arriverà anche sul +31, 67-36, al 33' - e aspettare comoda la vincente di Venezia-Virtus Bologna di stasera. Troppo il divario in campo per Reggio Emilia, priva degli infortunati Elegar e Johnson, e senza Sutton, che sarà presto rilasciato. Per Milano spiccano le prove di LeDay e Punter (15 a testa) ma tutti e dodici a referto segnano almeno un canestro. Per Reggio Emilia - ferma a 19/59 dal campo - l'unico giocatore in doppia cifra è Baldi Rossi (13, di cui 11 nell'ultimo periodo).