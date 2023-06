Challenge: azzurri super, Celli è in testa in Spagna

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'Italgolf insegue il terzo successo consecutivo sul Challenge Tour. In Spagna, dopo il primo giro dell'Andalucía Challenge de Cádiz, Filippo Celli guida la classifica con uno score di 63 (-9) colpi insieme all'inglese Sam Hutsby. Sul percorso dell'Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri (par 72) di Cadice, il romano (partito dalla buca 10) ha realizzato un eagle e otto birdie, con un bogey. Dopo gli exploit di Matteo Manassero (buona la sua partenza in Spagna, è 8/o con 67, -5) in Danimarca e di Andrea Pavan in Repubblica Ceca (avvio difficile per lui a Cadice, è 152/o con 78, +6), gli azzurri sognano il tris.

Mentre sul DP World Tour, in Svezia e nel Volvo Car Scandinavian Mixed, ha cominciato la gara con il piede giusto Renato Paratore. Il capitolino, 18/o con 69 (-3), a Stoccolma ha siglato quattro birdie, con un bogey, e dopo le 18 buche di apertura è distante quattro colpi dalla vetta condivisa con 65 (-7) dal tedesco Yannik Paul e dal danese Niklas Norgaard.

Nell'evento, misto, che vede 78 uomini e altrettante donne sfidarsi alla pari, la miglior proette è attualmente la thailandese Trichat Cheenglab, terza con 66 (-6). (ANSA).