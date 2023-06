Diamond League: sui 100 a Parigi c'è Jacobs ma non Kerley

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Salta ancora il confronto diretto tra Marcell Jacobs e Fred Kerley sui 100 metri. Dopo il forfait dell'azzurro campione olimpico a Rabat e al Golden Gala di Firenze, questa volta, nel meeting di venerdì a Parigi, quarta 'tappa' della Diamond League, a essere assente sarà l'iridato americano. Infatti il suo nome non figura nella 'starting list' della gara dei 100 in programma alle 22.12. C'è invece il nome di Jacobs, che quindi a meno di sorprese dell'ultima ora farà il suo esordio stagionale all'aperto.

Oltre all'oro olimpico di Tokyo, ci saranno il giamaicano ex campione del mondo Yohan Blake, gli americani Ronnie Baker e Noah Lyles, il keniano Ferdinand Omanyala, il francese Mouhamadou Fall, il ghanese Benjamin Azamati e il ventenne del Botswana, campione del mondo junior, Letsile Tebogo. (ANSA).