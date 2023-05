Atletica: domani Diamond League a Rabat; 4 italiani in gara

(ANSA) - RABAT, 27 MAG - Quattro italiani saranno in gara domani a Rabat nella seconda tappa della Wanda Diamond League, il 'Meeting International Mohammed VI' che avrebbe dovuto essere il primo palcoscenico del confronto diretto sui 100 metri tra il campione olimpico Marcell Jacobs e quello mondiale Fred Kerley.

La sciatalgia dell'azzurro ha rimandato la sfida al Golden Gala di Firenze (stadio Ridolfi) del 2 giugno, per il resto la gara rimane di assoluto valore per la presenza, oltre che di Kerley, del bronzo iridato Trayvon Bromell, dell'ex campione del mondo Yohan Blake, giamaicano, del finalista olimpico Akani Simbine, della nuova 'stella' Letsile Tebogo e di Ferdinand Omanyala.

In Marocco è annunciato l'esordio stagionale all'aperto del bronzo mondiale Elena Vallortigara nel salto in alto, mentre scenderanno in pista i mezzofondisti Osama Zoghlami , bronzo europeo dei 3000 siepi, Ludovica Cavalli sui 1500 e il poliziotto Catalin Tecuceanu negli 800 metri. Diretta tv su RaiSport e su Sky Sport Uno dalle 20 alle 22.

Di particolare valore è proprio la gara dell'alto donne perché l'azzurra bronzo in Oregon l'anno scorso, che rientra in azione dopo una stagione invernale che l'ha vista riportarsi alla quota di 1,95 prima del passaggio a vuoto degli Europei di Istanbul dove non ha superato la qualificazione, trova subito alcune big della specialità come la campionessa del mondo indoor Yaroslava Mahuchikh, già salita a 2,00 un paio di settimane fa a Nairobi, l'altra ucraina Iryna Gerashchenko, quarta a Olimpiadi e Mondiali e la kazaka Nadezhda Dubovitskaya, bronzo iridato al coperto. (ANSA).