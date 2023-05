La vela azzurra della Settimana Olimpica a 'L'Uomo e il Mare'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Bilancio positivo per la vela azzurra grande protagonista nelle acque di Hyeres, in Francia, in occasione della Settimana Olimpica Internazionale, uno degli appuntamenti più attesi di stagione. A centrare l'obiettivo, dopo giorni di regate molto complesse per le condizioni meteo alterne, le giovani promesse Germani- Bertuzzi argento nella classe 49er FX e Ugolini-Giubilei bronzo nei Nacra 17. La loro voce, a caldo, poco dopo le prove conclusive di Medal Race, nella puntata odierna della Rubrica "L'Uomo e il mare", ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 19.50 su RaiSport +HD e in replica su Raidue alle 2.00 oltre che su RaiPlay.

Dalla vela olimpica alla cronaca dell' altura con i retroscena della terza tappa della Ocean Race l'impegnativo giro del mondo in equipaggio a tappe, 12.500 miglia non stop attraverso l'oceano del sud. Le interviste esclusive all'arrivo, a Itajia in Brasile, con Torben Grael mito della vela mondiale.

Infine, a Riva di Traiano, Civitavecchia, con le testimonianze e il racconto della corsa trans-tirrenica Roma per 2, una delle regate più impegnative del mediterraneo che quest' anno, nonostante le condizioni proibitive del meteo, ha girato la boa dei trent'anni. (ANSA).