Atletica: in 35mila per Vivicittà, Pescara la più veloce

(ANSA) - ROMA, 02 APR - In 35mila in tutta Italia per Vivicittà. Grande partecipazione per la corsa dei diritti dell'Uisp, la gara podistica che si corre in contemporanea: la città più veloce è stata Pescara, vincitrice della classifica unica a circuiti compensati sui 10 km in campo maschile e femminile, con Leonce Bukuru, in 30'05", atleta italiano originario del Burundi e Marika Monaldi in 33'58".

Il bel tempo in gran parte dell'Italia, ha favorito una larga partecipazione, con molti giovani e interi istituti scolastici, 40 a Reggio Emilia, città prima classificata in quanto a numero di pettorali alla non competitiva, oltre 4.500. A Bari ha preso il via anche il sindaco della città e presidente Anci, Antonio Decaro, mentre a La Spezia ha corso Stefano Mei, presidente Fidal.

Léonce Bukuru, ventunenne originario del Burundi che vive in Italia, ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno. Al secondo posto, sempre a Pescara, Mohamed Zerrad, 29enne romano di origini marocchine.

Marika Monaldi, giovane promessa pescarese del fondo di 22 anni, ha vinto nella sua città e nella classifica nazionale compensata. (ANSA).