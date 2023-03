Scherma: cdm; azzurre spada terze a Nanchino

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Ancora un podio per la spada femminile. Il team composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola ha ottenuto il terzo posto nella prova a squadre di Nanchino, tappa cinese di Coppa del Mondo. Decisivo il successo per 45-36 ai danni della Polonia, che ha garantito alle azzurre il terzo podio stagionale sul massimo circuito dopo il trionfo a Tallinn (Estonia) ed il secondo posto a Barcellona (Spagna).

La corsa dell'Italia è stata fermata in semifinale dalla Francia, che si è imposta con il punteggio di 36-27 dirottando le vicecampionesse del mondo e d'Europa in carica alla sfida per il bronzo contro la Polonia. Nell'assalto per podio le azzurre hanno lottato punto a punto fino alla terzultima frazione, quando Mara Navarria, con un parziale di 7-1 contro Magdalena Pawlowska, ha piazzato l'allungo decisivo verso la terza posizione, sancita dal successo per 45-36. Nella finalissima successo francese contro il team coreano. (ANSA).