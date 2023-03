Tiro a volo: Cdm in Qatar, Benelli convoca 'probabili olimpici'

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - La nazionale italiana di Skeet, specialità olimpica del tiro a volo, è volata in Qatar dove, a Doha, sono in programma le gare della seconda 'tappa' della Coppa del Mondo. Per questo appuntamento il ct azzurro Andrea ha voluto puntare sugli elementi che ritiene migliori, anche se le prove qatarine non metteranno in palio le carte per i Giochi di Parigi. Così ha convocato al completo il gruppo dei 'Probabili Olimpici', ovvero Luigi Agostino Lodde (che ha già garantito all'Italia un pass per la prossima Olimpiade), Gabriele Rossetti (oro a Rio 2016), Elia Sdruccioli e Niccolò Sodi per il settore maschile, e Diana Bcaosi (oro a Rio e argento a Tokyo), Martina Bartolomei e Simona Scocchetti per quello femminile.

Le gare di Skeet in Qatar sono in programma dal 6 all'8 marzo, poi seguiranno quelle di Fossa, l'altro specialità olimpica del tiro a volo. (ANSA).