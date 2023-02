Biathlon: Mondiali: Simon e Boe oro inseguimento,Italia indietro

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - La francese Julia Simon e il norvegese Johannes Boe si sono laureati campioni del mondo nell'inseguimento ai campionati del mondo di biathlon di Oberhof, in Germania. Il fuoriclasse norvegese, alla sua terza medaglia d'oro in questa edizione dei mondiali e alla sesta in carriera, ha dominato la gara di 12,5 km, precedendo il connazionale Sturla Laegreid e lo svedese Sebastian Samuelsson, che ha privato la Norvegia di una possibile tripletta.

In casa Italia il migliore di giornata è stato Lukas Hofer, trentacinquesimo a oltre 5′ con cinque errori, seguito da Tommaso Giacomel quarantatreesimo con 8 errori a quasi 6′. Nella prova femminile, la transalpina Simon si è imposta partendo dalla decima piazza della sprint, e ha commesso un solo errore nel poligono finale. la medaglia d'argento è andata alla tedesca Denise Herrmann e il bronzo alla norvegese Marte Roeiseland.

Giornata difficile al poligono per Dorothea Wierer, che non è riuscita nella rimonta, e ha terminato undicesima, pagando i tre giri di penalità. Hannah Auchentaller ha commesso cinque errori per la trentaduesima piazza finale, risultando la seconda italiana di giornata (ANSA).